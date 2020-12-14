До конца года рязанцы смогут ездить в общественном транспорте со скидкой

Сэкономить на проезде горожане могут в муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

Держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в общественном транспорте со скидкой до 31 декабря 2020 года. Для владельцев карты «Мир» стоимость проезда станет дешевле на 4 рубля и вместо привычных 23 рублей составит 19 рубля. Сэкономить на проезде горожане могут в муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Для того, чтобы расплатиться за проезд, надо приложить бесконтактную карту к валидатору, и сумма разовой поездки спишется с карты сразу со скидкой. В Рязанской области уже выпущено более 600 тысяч карт «Мир», многие из которых бесконтактные.

Оплата проезда банковской картой, как говорят представители платежной системы, не только наиболее удобна для пассажиров, но и повышает безопасность расчетов. Не нужно искать по всем карманам мелочь или демонстрировать содержимое кошелька всему салону. Не понадобится ждать, когда кондуктор отдаст сдачу и волноваться из-за того, что крупную купюру не удастся разменять перед поездкой. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не раз призывала россиян в период пандемии перейти на бесконтактную оплату в магазинах и транспорте. С ней согласны в платежной системе «Мир».

«Привычка платить в одно касание уже не один год является частью повседневной жизни многих жителей России. Это удобный, безопасный и технологичный способ оплаты проезда в городском транспорте, особенно актуальный в текущей ситуации. Мы надеемся, что наша акция поможет жителям Рязани сэкономить денежные средства и в текущих условиях обезопасит их за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями», — прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Акция запущена совместно со Сбербанком и оператором рязанской автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) — ООО «Ресурсы партнеров Рязани», а также местными перевозчиками, которые уже реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте, при поддержке администрации Рязани.

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Если карта не является бесконтактной, можно обратиться в свой банк для ее дальнейшего перевыпуска.