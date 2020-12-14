Для рязанских налогоплательщиков проведут бесплатный вебинар

Представители регионального УФНС обсудят вопросы выбора оптимального режима налогообложения для ИП и ООО в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года. Для получения доступа к вебинару необходимо заполнить анкету.

Для рязанских налогоплательщиков проведут бесплатный вебинар. Он состоится на площадке АНО «Центр бизнеса Рязанской области» 22 декабря, начало в 16:00.

Представители регионального УФНС обсудят вопросы выбора оптимального режима налогообложения для ИП и ООО в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года.

Также рассмотрят изменения налогового законодательства по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам. Кроме того, поднимется тема преимущества бесконтактных форм взаимодействия с налоговой службой в период распространения коронавирусной инфекции.