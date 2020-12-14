Число случаев COVID-19 в Рязанской области приблизилось к 16 тысячам

В России зарегистрировали 27 328 заразившихся (всего 2 681 256), вылечились 18 562 человека (2 124 797), умерли 450 (47 391).

В Рязанской области число случаев COVID-19 приблизилось к 16 тысячам. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 134 новых случая (с начала пандемии 15 826), выздоровели 118 пациентов (14 394). Всего от коронавируса умерли 111 рязанцев (за сутки летальных случаев нет).

В России зарегистрировали 27 328 заразившихся (всего 2 681 256), вылечились 18 562 человека (2 124 797), умерли 450 (47 391).