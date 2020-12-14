Audi отзовет в России почти две тысячи автомобилей из-за дефекта

Владельцев Audi, подпадающих под отзыв, проинформируют по телефону или письменно о том, что автомобиль нужно доставить в ближайший дилерский центр на ремонт.

В России отзывают 1 937 автомобилей Audi A4, A5, проданных в 2018—2020 годах. Об этом сообщил Росстандарт .

Машины отзывают из-за дефекта — из-за отклонения в процессе производства возможно истирание шланга напорной топливной магистрали в моторном отсеке.

Владельцев Audi, подпадающих под отзыв, проинформируют по телефону или письменно о том, что автомобиль нужно доставить в ближайший дилерский центр на ремонт. На всех машинах проверят и при необходимости заменят шланг напорной топливной магистрали. Работы выполнят бесплатно.

Определить, попадает ли авто под отзыв, можно самостоятельно. Для этого нужно сопоставить VIN-код своей машины с перечнем или воспользоваться интерактивным поиском.