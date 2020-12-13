Врачи рассказали о возможных последствиях коронавируса

О частых последствиях перенесенной коронавирусной инфекции
По ее словам, чаще всего после болезни человек долго чувствует слабость и быструю утомляемость. Это характерные последствия для тех, кто переболел гриппом или COVID-19.
«Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — добавила Пшеничная.
Эпидемиолог отметила, что некоторые пациенты жалуются на кашель, другие — на чувство жжения в груди, головную боль, дискомфорт в мышцах, головокружение и тахикардию.
После болезни необходим реабилитационный период: не следует сразу выходить на работу, а дать время на восстановление организма.