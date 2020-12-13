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Врачи рассказали о возможных последствиях коронавируса
Врачи рассказали о возможных последствиях коронавируса. Чаще всего после болезни человек долго чувствует слабость и быструю утомляемость. Также иногда происходят какие-то когнитивные нарушения: снижение памяти, концентрации внимания. После болезни необходим реабилитационный период.

О частых последствиях перенесенной коронавирусной инфекции рассказала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, чаще всего после болезни человек долго чувствует слабость и быструю утомляемость. Это характерные последствия для тех, кто переболел гриппом или COVID-19.

«Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания», — добавила Пшеничная.

Эпидемиолог отметила, что некоторые пациенты жалуются на кашель, другие — на чувство жжения в груди, головную боль, дискомфорт в мышцах, головокружение и тахикардию.

После болезни необходим реабилитационный период: не следует сразу выходить на работу, а дать время на восстановление организма.