В Рязани появится еще один храм

В субботу, 12 декабря, заложили камень в основание будущего храма. Его освятят в честь преподобного Сергия Радонежского.

В Рязани появится еще один храм. Его построят на территории Академии ФСИН, сообщила пресс-служба Рязанской епархии .

В субботу, 12 декабря, здесь заложили камень в основание будущего храма, который освятят в честь преподобного Сергия Радонежского.

Митрополит Марк выразил надежду, что храм на территории вуза «даст свой положительный вклад в дело воспитания и духовного возрастания студентов и сотрудников Академии ФСИН».