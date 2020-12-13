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В Рязани появится еще один храм
В субботу, 12 декабря, заложили камень в основание будущего храма. Его освятят в честь преподобного Сергия Радонежского.

В Рязани появится еще один храм. Его построят на территории Академии ФСИН, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

В субботу, 12 декабря, здесь заложили камень в основание будущего храма, который освятят в честь преподобного Сергия Радонежского.

Митрополит Марк выразил надежду, что храм на территории вуза «даст свой положительный вклад в дело воспитания и духовного возрастания студентов и сотрудников Академии ФСИН».