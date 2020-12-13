В Роскачестве рассказали, вредно ли засыпать рядом со смартфоном

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко прокомментировал предположение, что класть телефон во время сна возле кровати вредно для организма. В заключении ВОЗ 2014 года за 20 лет исследований вопроса не найдена достоверная связь между повышенным риском развития болезней и использованием гаджетов.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко прокомментировал предположение, что класть телефон во время сна возле кровати вредно для организма, сообщает «Российская газета».

По его словам, научного подтверждения негативного воздействия излучения экрана на человека нет.

Кузьменко отметил, что в заключении ВОЗ 2014 года за 20 лет исследований вопроса не найдена достоверная связь между повышенным риском развития болезней и использованием гаджетов.

Однако эксперт призвал не использовать смартфоны перед сном, чтобы не нанести вред зрению. По его словам, следует убирать телефон за час до отхода ко сну.