В Германии введут жесткий карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении в Германии жесткого карантина. Локдаун в стране начнется 16 декабря.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении в Германии жесткого карантина. Локдаун в стране начнется 16 декабря и продлится до 10 января, со ссылкой на Deutsche Welle пишут « Известия ».

На это время в Германии закроются магазины розничной торговли и детсады, в школах прекратится очное обучение.

Работу разрешат продовольственным магазинам, аптекам, галантереям, заправкам, банкам и почте.

Во время рождественских праздников — с 24 по 26 декабря — жители страны смогут встречаться в компаниях не более пяти человек без учета детей до 14 лет. С 16 декабря по 10 января можно будет посещать богослужения в храмах, но только при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

Власти призвали граждан отказаться от поездок в другие регионы страны.