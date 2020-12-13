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У Центрального автовокзала произошло серьезное ДТП
Мужчина, находившийся за рулем легковушки, рассказал корреспонденту РЗН. инфо, что не справился с управлением.

Вечером в воскресенье, 13 декабря, у Центрального автовокзала произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, столкнулись легковушка и Porsche Cayenne.

Мужчина, находившийся за рулем легковушки, рассказал корреспонденту РЗН. инфо, что не справился с управлением.

«Меня закрутило, я врезался в ограждение. Как произошло, не помню», — сказал водитель.

В автомобиле сработали подушки безопасности. Серьезных травм никто не получил.