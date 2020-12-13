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Собянин исключил ограничения на продажу алкоголя в Новый год
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столици не намерены вводить ограничения на продажу алкоголя в Новый год и праздники. В этом нет смысла, заявил он на канале «Россия 1».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы не намерены вводить ограничения на продажу алкоголя в Новый год и праздники. В этом нет смысла, заявил он на канале «Россия 1».

По словам Собянина, мировой опыт показал, что введения сухих законов чаще всего заканчивается пьянством. Он также отметил, что не планирует вводить ограничения по количеству людей при встречах или комендантский час на праздники.