СМИ: в Омске Навального пытались отравить еще раз

Российского оппозиционного политика Алексея Навального пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске, сообщает издание The Times. В публикации ссылаются на анонимные источники в спецслужбах Германии. По словам авторов статьи, после неудачной попытки убийства Навального отравили второй дозой яда.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске, сообщает издание The Times.

В публикации ссылаются на анонимные источники в спецслужбах Германии. День назад президент России Владимир Путин рассказал об отказе ФРГ сотрудничать в расследовании инцидента с Навальным. Ранее Путин заявлял, что если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли они отправили бы его лечиться в Германию.

По словам авторов статьи, после неудачной попытки убийства Навального отравили второй дозой яда, до отправки в Берлин. Конкретных подозреваемых издание не называет.

Журналисты отмечают, что представители спецслужб Германии рассказали об этом коллегам из Великобритании.