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Сергей Шнуров в третий раз станет отцом
Об этом музыкант сообщил подписчикам в Instagram. 47-летний Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное своей нынешней жене Ольге Абрамовой.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в третий раз станет отцом. Об этом музыкант сообщил подписчикам в Instagram.

47-летний Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное своей нынешней жене Ольге Абрамовой:

С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошел на пользу карантин, Ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и ден*, Мы смыкались дуговою сваркой, И теперь ребеночка мы ждем, Нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, Глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, И в улыбке расплываюсь робкой.

Фото Instagram Сергея Шнурова