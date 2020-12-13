Рязанский оперштаб обновил данные о возрасте заболевших COVID-19

Рязанский оперштаб обновил данные о возрасте заболевших COVID-19. По данным оперативной рабочей группы правительства области, на 13 декабря больше всего зараженных коронавирусом в возрастной группе от 46 до 64 лет — 6642 человека.

По данным оперативной рабочей группы правительства области, на 13 декабря больше всего зараженных коронавирусом в возрастной группе от 46 до 64 лет — 6642 человека.

На 11:30 с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 15 692 человека. Всего в регионе выявлено 15 692 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус диагностирован у 4672 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 2749 человек — от 65 до 80 лет, 555 — старше 80 лет и 1074 детей (36 до года; 58 годовалых; 43 по два года; 60 по три; 51 по четыре года; 43 по пять лет; 59 по шесть; 54 по семь; 64 по восемь; 51 по девять; 43 по десять; 64 по 11; 69 по 12; 62 по 13; 62 по 14; 78 по 15; 96 по 16; 81 по 17 лет).

Напомним, 13 декабря в Рязанской области был установлен суточный рекорд по числу новых заболевших коронавирусом. Ковид диагностировали у 135 человек. Двое зараженных скончались.