Появились подробности крупного пожара в Солотче

Появились подробности пожара в Солотче. В региональном ГУ МЧС рассказали, что пожар произошел 12 декабря в 22:43 в Солотче, сгорела полностью неэксплуатируемая хозяйственная постройка. Пострадавших нет.