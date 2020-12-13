Появились подробности крупного пожара в Солотче
Появились подробности пожара в Солотче. В региональном ГУ МЧС рассказали, что пожар произошел 12 декабря в 22:43 в Солотче, сгорела полностью неэксплуатируемая хозяйственная постройка. Пострадавших нет.
В региональном ГУ МЧС рассказали, что пожар произошел 12 декабря в 22:43 в Солотче, сгорела полностью неэксплуатируемая хозяйственная постройка на улице Железнодорожной. Возгорание было ликвидировано в 1:00. Площадь пожара составила 250 кв. м.
Пострадавших нет.