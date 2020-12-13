Пьяный сасовец укусил за палец полицейского

Нетрезвый житель Сасова укусил полицейского за палец. Инцидент произошел 9 декабря. Полицейские сделали мужчине предупреждение о привлечении к административной ответственности за то, что он находился пьяным в общественном месте. В ответ дебошир укусил правоохранителя. Возбуждено уголовное дело.

Нетрезвый житель Сасова укусил полицейского за палец. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 9 декабря. По данным следствия, между двумя мужчинами произошел конфликт, он перерос в драку. Полицейские приехали на место и сделали предупреждение о привлечении одного из мужчин к административной ответственности за то, что он находился пьяным в общественном месте.

В ответ дебошир укусил правоохранителя и решил сбежать. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.