Оперштаб рассказал о состоянии рязанцев с коронавирусом

По данным на 13 декабря, в рязанских больницах находится 574 пациента с коронавирусом. В их числе 8 детей, сообщил региональный оперштаб.

По данным на 13 декабря, в рязанских больницах находится 574 пациента с коронавирусом. В их числе 8 детей, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 78 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 427 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 69 человек, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме, они находятся на карантине дома.