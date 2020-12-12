Знакомые рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери

Знакомые рассказали «
Ольга отметила, что погибший содержал двух дочерей жены, родной отец им не помогал.
Родственница родного отца девочек пояснила, что со вторым мужем их мать познакомилась в интернете, несколько раз приезжала к нему в Москву, а затем переехала с детьми. Около двух лет назад у пары родился сын, но он умер в больнице.
О новом супруге женщина родственнице бывшего мужа не рассказывала, лишь отмечала, что он часто ездит по командировкам и много читает.
Напомним, после случившегося следователи завели дело об убийстве малолетнего ребенка.