Знакомые рассказали о семье погибших в Москве отца и дочери

Знакомые рассказали «Вечерней Москве» о семье москвича, который убил пятилетнюю дочь жены и покончил с собой. Подруга его супруги по имени Ольга уточнила, что женщина хорошо отзывалась о муже, он не пил и дружил с детьми.

Знакомые рассказали « Вечерней Москве » о семье москвича, который убил пятилетнюю дочь жены и покончил с собой. Подруга его супруги по имени Ольга уточнила, что женщина хорошо отзывалась о муже, он не пил и дружил с детьми.

Ольга отметила, что погибший содержал двух дочерей жены, родной отец им не помогал.

Родственница родного отца девочек пояснила, что со вторым мужем их мать познакомилась в интернете, несколько раз приезжала к нему в Москву, а затем переехала с детьми. Около двух лет назад у пары родился сын, но он умер в больнице.

О новом супруге женщина родственнице бывшего мужа не рассказывала, лишь отмечала, что он часто ездит по командировкам и много читает.

Напомним, после случившегося следователи завели дело об убийстве малолетнего ребенка.