Вжух и… В Рязани заметили «раздетого Деда Мороза»

Мужчина с белой накладной бородой был в красной майке, коротких бардовых шортах и красно-белом новогоднем колпаке. Его фотографию опубликовали в соцсетях.

В рязанском Лесопарке с заметили «раздетого Деда Мороза». Мужчина с белой накладной бородой был в красной майке, коротких бордовых шортах и красно-белом новогоднем колпаке. Его фотографию опубликовали в соцсетях.

Судя по фото, полуголый «волшебник» занимался бегом в Лесопарке.

Горожане оценили «морозоустойчивость» мужчины и оставили много положительных комментариев. Кто-то предположил, что «Дед Мороз» оказался без шубы из-за невыпавшего снега, другие начали шутить, что он ищет Снегурочку.

«Праздник к нам приходит, точнее, бежит», — смеются рязанцы в комментариях к снимкам.