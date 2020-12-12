В Рязанской области от коронавируса умерли еще три человека

В Рязанской области от коронавируса умерли еще три человека. За сутки в Рязанской области выявили коронавирус еще у 131 человека, всего на данный момент болеют ковидом 15 557. Новых выздоровевших 170.

По данным федерального оперштаба, в Рязанской области за последние сутки от COVID-19 скончались трое человек.

За сутки в Рязанской области выявили коронавирус еще у 131 человека, всего на данный момент болеют ковидом 15 557. Новых выздоровевших 170.

В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 28 137 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 182 (18,4%) без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 2 625 848 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.