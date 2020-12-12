В Рязани задержали сотрудницу магазина, напавшую на коллегу

Сотрудники полиции задержали рязанку, подозреваемую в угрозе убийством во время потасовки в магазине. По предварительной информации, между 33-летней и 25-летней сотрудницами продуктового супермаркета произошла ссора из-за фото с оскорблением.

Сотрудники полиции задержали рязанку, подозреваемую в угрозе убийством во время потасовки в магазине. Об этом сообщили 12 декабря в региональном УМВД.

По предварительной информации, между 33-летней и 25-летней сотрудницами продуктового супермаркета произошла ссора. Младшая из них разместила в соцсети скриншот своей телефонной книги, где видны номера телефонов и имена абонентов. На снимке ее 33-летняя коллега была записана нецензурным словом на языке азиатского государства.

Во время рабочей смены обиженная предложила напарнице обсудить инцидент на улице. Разместившая фото девушка отказалась от беседы и продолжила работу. Тогда рязанка разозлилась, схватила коллегу за волосы и толкнула на пол. Женщина обхватила шею потерпевшей и угрожала задушить ее.

Происходящее видели посетители и другие коллеги, которые позвонили в полицию. Конфликт в супермаркете пресекли участковые уполномоченные полиции отдела МВД по Железнодорожному району.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), виновной предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.