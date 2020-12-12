В Рязани водитель «Приоры» въехал в припаркованную машину и скрылся
В Рязани ищут виновника ДТП на парковке ТРЦ М5 Молл. По словам пострадавшего, авария произошла 11 декабря в 20:31.
В Рязани ищут виновника ДТП на парковке ТРЦ М5 Молл. Фотографии с места аварии опубликовали в соцсетях.
По словам пострадавшего, авария произошла 11 декабря в 20:31. Водитель на «Ладе Приоре» черного или темно-серого цвета въехал в припаркованный автомобиль и уехал с места происшествия.
Разыскивается виновник ДТП. Выясняются подробности случившегося.