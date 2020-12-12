В Рязани уклонисту от армии грозит тюремный срок

Участковые уполномоченные полиции разыскали 22-летнего рязанца, которого подозревают в уклонении от службы в армии. Молодому человеку грозит тюремный срок.

Участковые уполномоченные полиции разыскали 22-летнего рязанца, которого подозревают в уклонении от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

11 декабря сотрудники полиции нашли 22-летнего уклониста, который с октября 2020 года по закону должен служить в армии.

Материал направили в СУ СК России по Рязанской области. В отношении призывника возбудили уголовное дело. Рязанец может лишиться свободы на срок до двух лет.

В регионе продолжают выявлять тех, кто уклоняется от прохождения военной службы.