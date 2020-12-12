Рязанских водителей проверят на трезвость
В Рязани проходит рейд по выявлению пьяных водителей. В ходе рейда на Куйбышевском шоссе будут выявлять водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения в связи с состоянием алкогольного опьянения.
В Рязани 12 декабря начался комплексный рейд ГИБДД на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГИБДД.
В ходе рейда будут выявлять водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения в связи с состоянием алкогольного опьянения.
Мероприятия продолжатся в течение выходных.