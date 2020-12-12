Рязанских водителей проверят на трезвость

В Рязани проходит рейд по выявлению пьяных водителей. В ходе рейда на Куйбышевском шоссе будут выявлять водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения в связи с состоянием алкогольного опьянения.