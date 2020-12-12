В Рязани полиция ищет очевидцев смертельного ДТП

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП. Примерно в 21:20 3 октября в Рязани возле дома 33 на улице Октябрьской столкнулись автомобиль Citroen C4 и мотоцикл Suzuki Intruder 1400. В результате происшествия 35-летняя женщина, водитель автомобиля, получила травмы, а 43-летний водитель мотоцикла скончался.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии, которая произошла 3 октября. Об этом сообщает региональное УМВД.

Примерно в 21:20 3 октября в Рязани возле дома 33 на улице Октябрьской столкнулись автомобиль Citroen C4 и мотоцикл Suzuki Intruder 1400.

В результате происшествия 35-летняя женщина, водитель автомобиля, получила травмы, а 43-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу улица Фирсова, к. 1, кабинет 13.