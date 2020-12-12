\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
-8°
Вск, 13
-6°
Пнд, 14
-5°
ЦБ USD 73.12 -0.59 12/12
ЦБ EUR 88.77 -0.36 12/12
Нал. USD 73.02 / 74.45 03:00
Нал. EUR 88.56 / 89.35 17:33
Новости
Коронавирус
Публикации
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
10 декабря 14:33
3 876
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
10 декабря 13:44
4 600
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
8 декабря 12:47
7 447
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
7 декабря 11:29
9 444
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязани полиция ищет очевидцев смертельного ДТП
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП. Примерно в 21:20 3 октября в Рязани возле дома 33 на улице Октябрьской столкнулись автомобиль Citroen C4 и мотоцикл Suzuki Intruder 1400. В результате происшествия 35-летняя женщина, водитель автомобиля, получила травмы, а 43-летний водитель мотоцикла скончался.

ГИБДД просит откликнуться очевидцев аварии, которая произошла 3 октября. Об этом сообщает региональное УМВД.

Примерно в 21:20 3 октября в Рязани возле дома 33 на улице Октябрьской столкнулись автомобиль Citroen C4 и мотоцикл Suzuki Intruder 1400.

В результате происшествия 35-летняя женщина, водитель автомобиля, получила травмы, а 43-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу улица Фирсова, к. 1, кабинет 13.