В Рязани ищут очевидцев аварии с разорванным «Фольксвагеном»

Авария произошла в пятницу, 11 декабря, примерно в 00:55, на 187 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 24-летний житель Шацкого района на Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.

В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с разорванным «Volkswagen». Соня Высоцкая просит сообщить ей любые сведения о ДТП.

Напомним, авария произошла в пятницу, 11 декабря, примерно в 00:55, на 187 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 24-летний житель Шацкого района на Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.

Водитель Volkswagen погиб на месте, водитель грузовика получил травмы.

Ранее в полиции сообщали, что за два километра до места ДТП Volkswagen двигался со скоростью 170 километров в час.