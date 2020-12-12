В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В субботу, 12 декабря, в районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 557 случаев заражения.
В субботу, 12 декабря, в районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 557 случаев заражения в
- Рязани — 8235,
- Рязанском районе — 632,
- Скопине — 511,
- Касимове — 388,
- Ряжске — 386,
- Рыбном — 345,
- Сасове — 310,
- Клепиковском районе — 305,
- Касимовском районе — 261,
- Скопинском районе — 248,
- Новомичуринске — 219,
- Рыбновском районе — 219,
- Шиловском районе — 215,
- Спасском районе — 200,
- Михайловском районе — 197,
- Шилове — 195,
- Михайлове — 167,
- Александро-Невском районе — 137,
- Александро-Невском — 134,
- Старожиловском районе — 127,
- Сараевском районе — 117,
- Кораблине — 110,
- Сапожке — 105,
- Чучкове — 104,
- Спасске-Рязанском — 101,
- Шацком районе — 101,
- Захаровском районе — 100,
- Старожилове — 94,
- Спас-Клепиках — 93,
- Сасовском районе — 92,
- Сараях — 91,
- Чучковском районе — 87,
- Шацке — 84,
- Милославском — 79,
- Милославском районе — 78,
- Захарове- 76,
- Пронском районе — 74,
- Пронске — 71,
- Ряжском районе — 74,
- Ухолове — 60,
- Кораблинском районе — 53,
- Путятине — 47,
- Путятинском районе — 43,
- Кадоме — 41,
- Ермиши — 36,
- Ухоловскомрайоне — 28,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 17,
- Пителинском районе — 12,
- Кадомском районе — 11.