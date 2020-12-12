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В Подмосковье запретили посещать кафе людям без отрицательного теста на COVID
В Подмосковье запретили посещать кафе людям без отрицательного теста на COVID. Мера действует с 31 декабря по 10 января включительно, тест ПЦР должен быть сделан не раньше чем за три дня до посещения заведения, тест методом ИФА — не ранее чем за пять дней.

Согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, в Подмосковье в период новогодних праздников посетители ресторанов и развлекательных заведений должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает РБК.

Мера действует с 31 декабря по 10 января включительно, тест ПЦР должен быть сделан не раньше чем за три дня до посещения заведения, тест методом ИФА — не ранее чем за пять дней.

Также тест будет нужен при заселении в гостиницы с 28 декабря по 15 января. «Организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в постановлении.

До 12 января в Московской области сохраняются ограничения на посещение вузов и колледжей студентами, блокировка социальных карт учащихся, граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями и запрет на массовые мероприятия.