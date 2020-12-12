Умер актер Валентин Гафт

Советский и российский актер Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.

Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. О смерти актера сообщила его супруга Ольга Остроумова, пишет «Комсомольская правда».

В 1957 году Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ, дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. Через некоторое время перешел в Московский драматический театр (сейчас Театр на Малой Бронной). Служил в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и других режиссеров. Снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи».

В 2019 году Гафт пережил инсульт левого полушария головного мозга и долго восстанавливался после болезни, был частично парализован.

Похороны Валентина Гафта состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.