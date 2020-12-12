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Ученые назвали самые частые осложнения COVID-19
Как оказалось, абсолютный риск возникновения осложнений после перенесенного COVID-19 составил 27,6% для пневмонии, 22,6% — для дыхательной недостаточности, 11,8% — для почечной недостаточности и по 10,4% — для сепсиса и системного воспаления.

Американские ученые назвали самые частые осложнения COVID-19. Для этого специалисты изучили данные о 70 288 амбулаторных и стационарных пациентах с COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Canadian Medical Association Journal.

Как оказалось, абсолютный риск возникновения осложнений после перенесенного COVID-19 составил 27,6% для пневмонии, 22,6% — для дыхательной недостаточности, 11,8% — для почечной недостаточности и по 10,4% — для сепсиса и системного воспаления.

Исследователи также выявили связь COVID-19 с другими болезнями легких и сердечно-сосудистой системы: коллапсом легкого, нарушением свертываемости крови и воспалением сердца. Риск этих осложнений не был таким высоким.