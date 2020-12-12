Рязанский оперштаб сообщил, сколько детей с COVID-19 лежит в больницах

Всего в стационарах лечат 570 пациентов. Состояние 78 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 423 пациентов — средней степени тяжести.

В субботу, 12 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в больницах лежат восемь детей с COVID-19. Всего в стационарах лечат 570 пациентов.

Состояние 78 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 423 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 69 человек, из них 23 подключили к аппаратам ИВЛ.