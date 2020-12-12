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Россиянам рассказали, как избавиться от спам-звонков
Жителям страны дали советы, как избавиться от звонков роботов, операторов кол-центров и «немых» звонков. Около 83% россиян получают спам-звонки минимум раз в неделю. Часто номер мобильного оказывается в свободном доступе из-за неосмотрительности абонента.

Жителям страны дали советы, как избавиться от звонков роботов, операторов кол-центров и «немых» звонков. Об этом рассказало РИА Новости.

Около 83% россиян получают спам-звонки минимум раз в неделю. Часто номер мобильного оказывается в свободном доступе из-за неосмотрительности абонента. Такое случается, если кликнуть в интернете на кнопку, разрешающую обрабатывать личные данные.

Номера утекают и незаконным путем: их могут продавать работники салонов связи, банковские сотрудники. За это грозит ответственность.

Абонентам нужно внимательно относиться к подписям под документами и правилам использования персональных данных. Не указывать свой номер в анкетах для магазинных карт, не размещать на сайтах бесплатных объявлений. Лучше закрывать личную информацию на таких ресурсах, общаться через личные сообщения.

«Заведите два телефона: один, привязанный к карте, — для банковских операций, второй — для общения. При звонках на первый телефон трубку брать не следует, пусть даже кто-то ошибся номером. И указывать его в качестве контактного тоже нельзя», — посоветовал ведущий аналитик отдела развития антивируса Dr. Web Вячеслав Медведев.

Российские операторы мобильной связи пытаются бороться со спамерами. Например, есть услуга блокировки сомнительных номеров. Оператор ведет базу телефонных номеров и отслеживает историю: при позитивной звонящего соединяют с абонентом, при негативной — нет. База постоянно пополняется. Однако в этом случае потенциально может быть заблокирован и полезный звонок.

Технологию борьбы со спамерами запускают и в «Сбере», так как мошенники часто звонят под видом «службы безопасности». Антифрод-система выявляет сомнительные звонки в режиме реального времени.