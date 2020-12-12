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Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях пандемии
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных условиях. Массовые мероприятия отменены, маски и антисептики не добавляют праздничного настроения, как и отсутствие снега. Однако это не повод отменять торжество, считают в мэрии.

Новый год-2020 Рязань отметила в статусе «Новогодней столицы» России. На протяжении месяца, с 7 декабря по 7 января, практически нон-стопом шли праздничные мероприятия: концерты, ярмарки, шоу-программы, спектакли, мастер-классы. Фестиваль огня и света попал в топ-5 рождественских событий страны.

В городе появились необычные арт-объекты. Новыми брендами стали придуманные специально для «Новогодней столицы» напитки, рязанский леденец, калинник. О сказочных героях — Авдотье Рязаночке, Забаве Путятишне, Евпатии и Рязанском Косопузе — рассказали всей стране. Лыбедский бульвар, площадь Ленина, улица Почтовая, Рязанский кремль и Лесопарк стали местами притяжения жителей и гостей города. В общей сложности мероприятия «Новогодней столицы» посетили около полумиллиона человек.

Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных условиях. Массовые мероприятия отменены, маски и антисептики не добавляют праздничного настроения, как и отсутствие снега. Однако это не повод отменять торжество, считают в мэрии. Здесь разработали программу, которая позволит рязанцам отметить Новый год в онлайн-формате. Подробнее об этом читайте в нашем материале в разделе «Публикации».