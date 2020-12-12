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Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
В исследовании использовали данные 1,4 миллиона пользователей мобильного приложения, отслеживающего симптомы коронавируса. Люди вносили туда, в том числе, сведения о питании.

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что некоторые пищевые добавки снижают для женщин риск заражения COVID-19. В исследовании использовали данные 1,4 миллиона пользователей мобильного приложения, отслеживающего симптомы коронавируса. Люди вносили туда, в том числе, сведения о питании, передает РИА Новости со ссылкой на портал MedRxiv.

Как оказалось, у женщин, принимавших мультивитамины, витамин D, жирные кислоты Омега-3 или пробиотики, риск заражения был ниже, чем у тех, кто их не принимал. У мужчин подобного эффекта не наблюдалось.

Эксперты подчеркнули, что их исследование носило наблюдательный характер. Для подтверждения их выводов нужны дополнительные эксперименты.