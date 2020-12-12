Найден способ уничтожить COVID-19 за две минуты

По словам американских исследователей, коронавирус на 99,9% нейтрализуют зубные пасты, содержащие цинк и олово, передает РИА Новости со ссылкой на British Dental Journal. Также ученые выяснили, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния с этой задачей справляется за полминуты.

Ученые нашли способ уничтожить COVID-19 за две минуты. По словам американских исследователей, коронавирус на 99,9% нейтрализуют зубные пасты, содержащие цинк и олово, передает РИА Новости со ссылкой на British Dental Journal .

Эксперименты показали, что зубная паста практически на 100% уничтожает коронавирус в течение двух минут. Также ученые выяснили, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния с этой задачей справляется за полминуты.

Отмечается, что в лабораторных исследованиях участвовали 260 пациентов с COVID-19.