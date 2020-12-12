Глава центра Гамалеи назвал срок действия вакцины «Спутник V»

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «Соловьев Live» назвал срок действия вакцины «Спутник V». По его словам, предположительно, она будет защищать от коронавируса около двух лет, вакцина Pfizer — 4-5 месяцев.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире « Соловьев Live » назвал срок действия вакцины «Спутник V». По его словам, предположительно, она будет защищать от коронавируса около двух лет, вакцина Pfizer — 4-5 месяцев.

Гинцбург отметил, что эти данные нужно проверить экспериментально.

По словам эксперта, вакцина создала на той же платформе, что и вакцина против Эболы.

«Там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — отметил Гинцбург.