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Экс-глава рязанской ОКБ на своей машине отвез в больницу двух пациентов с COVID-19
Кроме того, в качестве автоволонтера Хубезов помогал медикам. Вместе с участковым терапевтом поликлиники № 14 Натальей Чуфистовой он объехал все назначенные адреса.

В субботу, 12 декабря, экс-глава рязанской ОКБ, первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов на своей машине отвез в больницу двух пациентов с COVID-19. В соцсетях он рассказал об опыте работы автоволонтером.

Хубезов пояснил, что помог добраться до ОКБ женщине, которую некому было отвезти на КТ-исследование. У нее продолжительное время держалась температура 39 градусов, были «плохие анализы», а также наблюдалась общая ослабленность. Рязанка боялась подвергать риску таксиста.

«Решил доставить женщину на своей машине в нашу больницу. В дороге предприняли все возможные меры безопасности. Уже в ОКБ оказалось, что у пациентки серьезное поражение легких, и ей срочно требуется госпитализация, — пояснил Хубезов. —  Теперь наши врачи сделают все, чтобы вылечить ее».

Он также довез до больницы мужчину с коронавирусом. Из-за тяжелого течения болезни тот не мог сам сесть за руль.

Кроме того, в качестве автоволонтера Хубезов помогал медикам. Вместе с участковым терапевтом поликлиники № 14 Натальей Чуфистовой он объехал все назначенные адреса.

«Интересно, что такая волонтерская работа дала возможность взглянуть изнутри на нашу систему здравоохранения и понять, как ее можно усовершенствовать. Поэтому считаю этот день крайне продуктивным и важным», — подвел итог Хубезов.