Дед Мороз отказался прививаться от коронавируса

Дед Мороз не собирается прививаться от коронавируса. У сотрудников службы Деда Мороза в Великом Устюге признаков коронавируса не выявили.

Дед Мороз из Великого Устюга сейчас не планирует вакцинироваться от СOVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Деда Мороза.

У сотрудников службы Деда Мороза признаков коронавируса не выявили.

В вотчине волшебника напомнили, что детям и взрослым рекомендует следовать советам врачей и соблюдать все меры безопасности в условиях пандемии.

Напомним, в этом году россияне чаще всего просят у Деда Мороза окончания пандемии коронавируса. В письмах к волшебнику жители обращаются с просьбами о здоровье и пожеланиями, чтобы сам он не болел.