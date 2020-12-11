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Заморившей голодом младенца рязанке огласили приговор
Ребенок скончался от истощения. Мать не кормила его несколько суток.

36-летней рязанке, заморившей голодом младенца, огласили приговор. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

С сентября по ноябрь 2018 года обвиняемая «не в полной мере исполняла родительские обязанности в отношении новорожденного». Она сняла младенца с учета в детской поликлинике, не докармливала его, а с 5 ноября совсем перестала кормить. Через двое суток трехмесячный ребенок умер от истощения. Женщину признали виновной в преступлении по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ.

Суд учел наличие у нее малолетних детей, характеристики ее личности и назначил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.