ВТБ в Рязанской области нарастил ресурсный портфель на 15%

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату зафиксирован на уровне 34,9 млрд рублей. Более трети от этой суммы — 12,2 млрд — кредиты компаниям среднего и малого бизнеса, рост за три квартала составил 14%. Портфель привлеченных средств предприятий региона достиг 7,3 млрд рублей, увеличившись на 9%

Банк ВТБ в Рязанской области по итогам 9 месяцев 2020 года нарастил портфель привлеченных средств на 15%, до 24,6 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель вырос на 3%, до 52,3 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату зафиксирован на уровне 34,9 млрд рублей. Более трети от этой суммы — 12,2 млрд — кредиты компаниям среднего и малого бизнеса, рост за три квартала составил 14%. Портфель привлеченных средств предприятий региона достиг 7,3 млрд рублей, увеличившись на 9%. Банковские гарантии и аккредитивы к 1 октября выросли на 11%, до 4,5 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за январь-сентябрь 2020 года увеличился на 13% и достиг 17,4 млрд рублей. Более половины в нем — 9,4 млрд рублей — ипотечные кредиты. С начала года портфель в данном сегменте вырос на четверть. Портфель кредитов наличными банк нарастил на 4%, до 6,4 млрд рублей. Всего за отчетный период ВТБ в регионе предоставил населению 6,4 тысячи займов на сумму более 6 млрд рублей, что на 9% превосходит результат за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались жилищные кредиты — было оформлено почти 2 тыс займов на сумму 3,5 млрд рублей, рост по сравнению с 2019 годом — 36%. На втором месте по объему выдач — кредиты наличными — 2,1 млрд рублей. По программам автокредитования выдано 520 млн рублей.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов по итогам 9 месяцев этого года составил 17,3 млрд рублей, увеличившись на 18%. Наибольший рост в нем отмечается по инвестиционным продуктам: за отчетный период показатель вырос более чем вдвое, достигнув 5,4 млрд рублей.

В апреле текущего года ВТБ в Рязани одним из первых начал работу по программам государственной поддержки населения и предпринимателей, а также оперативно предложил клиентам собственные эффективные инструменты по решению вопросов, связанных с кредитными обязательствами. За время пандемии общий объем финансовой поддержки, предоставленной банком населению и бизнесу региона составил 2 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова отметила: «Оперативное реагирование на конъюнктуру рынка и активное внедрение новых продуктов, в том числе цифровых, позволили рязанскому ВТБ прирасти по основным направлениям бизнеса. В розничном сегменте этому способствовали как сниженные ставки по собственным программам банка, так и льготная госпрограмма „Ипотека с господдержкой 2020“. Благодаря её запуску мы помогли многим рязанским семьям приобрести собственное жильё. Уверенный рост демонстрирует и сегмент СМБ: это направление мы также продолжаем активно развивать».