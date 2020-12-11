Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова в беседе с РИА Новости напомнила, что маску не стоит носить на улице в мороз.

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова в беседе с РИА Новости напомнила , что маску не стоит носить на улице в мороз. Она подчеркнула, что маски нужны лишь в местах скопления людей.

По словам Беловой, если маска становится влажной, ее нужно снять и выкинуть.

«Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо?» — рассуждает медик.

С коллегой согласился врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Он также подчеркнул, что маску не надо использовать, чтобы согреться. В этих случаях, по словам специалиста, лучше надеть высокий шарф.