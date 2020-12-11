Возле здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв
По предварительным данным, подрыв совершил неизвестный. Он погиб.
В пятницу, 11 декабря, у здания УФСБ по КЧР произошел взрыв, предположительно смертника. Два человека ранены, передает «
В результате подрыва пострадал один сотрудник спецслужбы и одно гражданское лицо.
По предварительным данным, подрыв совершил неизвестный. Он погиб. Место оцепили.
По данным Mash, пострадали шесть человек — сотрудники полиции и ФСБ.
По словам источника «Интерфакса», неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.
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