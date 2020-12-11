В Рязанской области вновь обновился рекорд по случаям COVID-19

В России зарегистрировали 28 585 новых случаев за сутки (2 597 711), вылечился 26 171 пациент (2 059 840), скончались 613 (45 893).

В Рязанской области вновь обновился рекорд по случаям COVID-19. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 133 заразившихся (с начала пандемии 15 426), выздоровели 186 пациентов (13 973), умерли двое (всего 106).

В России зарегистрировали 28 585 новых случаев за сутки (2 597 711), вылечился 26 171 пациент (2 059 840), скончались 613 (45 893).