В Рязанской области откроют 11 пунктов для вакцинации от COVID-19

Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает оперштаб при региональном правительстве со ссылкой на главу минздрава Андрея Прилуцкого. По словам министра, склады с необходимым холодильным оборудованием подготовлены.

В Рязанской области откроют 11 пунктов для вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает оперштаб при региональном правительстве со ссылкой на главу минздрава Андрея Прилуцкого.

По словам министра, склады с необходимым холодильным оборудованием подготовлены.

«Надеемся, что наш регион получит вакцину до конца года», — сказал Прилуцкий.

Министр здравоохранения уточнил, что ежедневно в регионе делают около двух тысяч тестов на коронавирус. В «красных зонах» больниц работают 600 волонтеров и 2 000 медиков-резидентов учреждений.

Прилуцкий заявил, что дефицита медиков для оказания высокотехнологической помощи в «красных зонах» нет: туда перевели специалистов первичного звена и врачей реанимационных отделений.