В Рязанской области откроют 11 пунктов для вакцинации от COVID-19
Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает оперштаб при региональном правительстве со ссылкой на главу минздрава Андрея Прилуцкого. По словам министра, склады с необходимым холодильным оборудованием подготовлены.
В Рязанской области откроют 11 пунктов для вакцинации от COVID-19. Об этом в пятницу, 11 декабря,
По словам министра, склады с необходимым холодильным оборудованием подготовлены.
«Надеемся, что наш регион получит вакцину до конца года», — сказал Прилуцкий.
Министр здравоохранения уточнил, что ежедневно в регионе делают около двух тысяч тестов на коронавирус. В «красных зонах» больниц работают 600 волонтеров и 2 000 медиков-резидентов учреждений.
Прилуцкий заявил, что дефицита медиков для оказания высокотехнологической помощи в «красных зонах» нет: туда перевели специалистов первичного звена и врачей реанимационных отделений.