В Рязанской области начнут действовать новые правила охоты

Теперь охотники долдны будут носить специальную одежду. За нарушения грозят штрафы.

С 1 января в России начнут действовать новые правила охоты. Об этом сообщило региональное минприроды.

По новым правилам охота на копытных животных (за исключением охоты на тура, снежного барана, серну, сибирского горного козла), медведей, волка, шакала, лисицу в промежуток времени за час до заката солнца и час после восхода солнца (пункт 13), все лица, участвующие в охоте обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета.

Также по новым правилам нельзя:

использовать пневматическое оружие для охоты на белку, летягу, горлицу, рябчика;

охотиться на пернатую дичь с применением оружия с нарезным стволом, за исключением калибра не более 5,6 мм при охоте на рябчика, тетерева и глухаря;

использовать оружие с нарезным стволом калибром более 5,7 мм для охоты на зайцев, белку, горностая, куниц, норок, хорей;

использовать оружие с нарезным стволом калибром более 8 мм для охоты на бобров, барсука, росомаху, рысь (на лисицу можно охотиться с любым калибром);

подходить к упавшему, добытому, раненому охотничьему животному до окончания загона при осуществлении коллективной охоты;

стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров при охоте в зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности;

охотиться с неисправным охотничьим оружием.

Оружие нужно проверять на специально оборудованных стрельбищах или площадках, либо в охотничьих угодьях только в период охоты при наличии у охотника документов. При пристрелке охотник обязан соблюдать меры безопасности, исключающие возможность причинения вреда человеку, имуществу физических лиц и объектам животного мира.

За нарушения предусмотрены штрафы.