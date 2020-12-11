\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
-6°
Сбт, 12
-8°
Вск, 13
-7°
ЦБ USD 73.12 -0.59 12/12
ЦБ EUR 88.77 -0.36 12/12
Нал. USD 73.1 / 74.2 15:55
Нал. EUR 88.75 / 89.3 14:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
15 минут назад
55
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
Вчера 14:33
2 207
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
Вчера 13:44
2 720
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
8 декабря 12:47
5 783
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязани прошли рейды по проверке масочного режима
Специалисты проверили, используют ли рязанцы средства индивидуальной защиты. Рейды проходят во всех районах города.

Управление по делам ГОЧС Рязани" совместно с полицией провело рейды по проверке соблюдения рязанцами мер безопасности в общественных местах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Специалисты проверили, используют ли рязанцы средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки в местах массового скопления людей.

В мэрии напомнили, что маски нужно носить в общественном транспорте, такси, на вокзалах и других общественных местах.

4 декабря предупредили 34 человек, в отношении трех составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

10 декабря предупредили 26 граждан, в отношении трех составили протоколы. Материалы направили в соответствующие инстанции для рассмотрения.

Отмечается, что рейды проходят во всех районах города.