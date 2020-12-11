В Рязани прошли рейды по проверке масочного режима

Специалисты проверили, используют ли рязанцы средства индивидуальной защиты. Рейды проходят во всех районах города.

Управление по делам ГОЧС Рязани" совместно с полицией провело рейды по проверке соблюдения рязанцами мер безопасности в общественных местах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Специалисты проверили, используют ли рязанцы средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки в местах массового скопления людей.

В мэрии напомнили, что маски нужно носить в общественном транспорте, такси, на вокзалах и других общественных местах.

4 декабря предупредили 34 человек, в отношении трех составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

10 декабря предупредили 26 граждан, в отношении трех составили протоколы. Материалы направили в соответствующие инстанции для рассмотрения.

Отмечается, что рейды проходят во всех районах города.