Рязанские депутаты обсудили повышение стоимости льготного проездного

Начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно подчеркнул, что бесплатным проезд останется для матерей-одиночек, которые еще являются студентами, для детей, которые остались без попечения родителей, и детей-сирот.

На комитете по бюджету депутаты рязгордумы рассмотрели вопрос о повышении стоимости льготного проезда в 2021 году. Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря.

Стоимость проездного хотят увеличить на 14 рублей (3,7%). На комитете отметили, что увеличение цены связано с инфляцией, а также ростом цен на топливо и другими расходами.

Школьные проездные с января будут стоить 322 рубля на один вид транспорта и 425 на два. Цена школьных льготных увеличится до 161 и 213.

Стоимость льготного проезда для студентов составит 612 рублей и 851 рубль. Для студентов-льготников стоимость проездного увеличится до 306 и 425 рублей.

«Льготная» транспортная карта вырастет в цене до 389 рублей.

Начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно подчеркнул, что бесплатным проезд останется для матерей-одиночек, которые еще являются студентами, для детей, которые остались без попечения родителей, и детей-сирот.

Окончательное решение примут на общем заседании гордумы.

Напомним, что правительство Рязани планировало увеличение стоимости льготного проезда.