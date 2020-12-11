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В РГАТУ подвели итоги III тура Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ
Победителями III (заключительного) тура Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ стали Александр Петров в номинации «Реконструкция предприятий автосервиса» и Антон Крючков в номинации «Проектирование фирменных центров».

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева прошел III (заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 — «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль подготовки: «Автомобильный сервис»).

На смотр-конкурс было заявлено 49 выпускных квалификационных работ бакалавров из 13 российских вузов.

В состав жюри смотра-конкурса вошли д.т.н. Солнцев А. А., заместитель председателя федерального УМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Техника и технологии наземного транспорта», к.т.н. Кириллов А. Г., заведующий кафедрой автомобильного транспорта ФГБОУ ВО ВлГУ, и представители Рязанского агротехнологического университета — д.т.н. Успенский И. А., заведующий кафедрой технической эксплуатации транспорта", д.т.н. Рембалович Г. К., декан автодорожного факультета, и д.т.н. Юхин И. А., заведующий кафедрой автотракторной техники и теплоэнергетики. Ответственным секретарем смотра-конкурса был назначен к.т.н. Колотов А. С.

«Выпускные квалификационные работы выпускников Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева были высоко оценены экспертным жюри конкурса», — отметили в вузе.

Победителями III (заключительного) тура Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ стали Александр Петров в номинации «Реконструкция предприятий автосервиса» и Антон Крючков в номинации «Проектирование фирменных центров».

Работы Лапина Никиты (номинация «Технология сервисного обслуживания»), Павла Савостьянова (номинация «Конструирование и ремонт технологической оснастки и оборудования») и Михаила Панина (номинация «Технико-экономические обоснования в автосервисе) в своих номинациях заняли почетные вторые места.

«Мы поздравляем наших выпускников и их научных руководителей с заслуженной победой и желаем им дальнейших творческих успехов!» — обратились к выпускникам представители РГАТУ.