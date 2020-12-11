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В Песочне задержали пьяного водителя
Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя потребовали остановиться, но тот не отреагировал и продолжил движение.

Вечером в пятницу, 11 декабря, в Рязани задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Водителя задержали около 21:30. Он проехал на «четырнадцатой» на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя потребовали остановиться, но тот не отреагировал и продолжил движение. Спустя время автоинспекторы остановили машину около дома №42 по улице Новоселов.

За рулем оказался 20-летний рязанец без «прав». Молодой человек был сильно пьян: в его крови было 0,471 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что почти в три раза превышает допустимый уровень.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 000 рублей либо арест на срок до 15 суток.