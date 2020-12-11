В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новой группы риска

В новой группе риска — работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. Собянин отметил, что они контактируют с миллионами граждан, и «в случае заболевания представляют угрозу для окружающих».

С понедельника, 14 декабря, в Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новой группы риска. Об этом в пятницу, 11 декабря, на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В новой группе риска — сотрудники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг. Собянин отметил, что они контактируют с миллионами граждан, и «в случае заболевания представляют угрозу для окружающих».

«В ближайшие дни должна поступить новая партия вакцины», — уточнил мэр столицы.

Напомним, сейчас прививки от коронавируса делают медикам, педагогам и соцработникам.