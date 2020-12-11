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В Минздраве допустили окончание пандемии в 2021 году
В Минздраве допустили, что пандемия кончится в 2021 году. Она придет к концу, когда станет управляемой, а управлять ею можно с помощью вакцины. Вакцинация от коронавируса по всей стране начнется до 13 декабря.

В Минздраве допустили, что пандемия кончится в 2021 году. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает «Российская газета».

По словам замминистра здравоохранения Олега Гриднева, она придет к концу, когда станет управляемой. Управлять пандемией можно с помощью вакцины и эффективных лекарств. «Вакцинация в самом начале, мы надеемся, что уже в середине 2021 года увидим, как пандемия будет из нашей жизни уходить», — подчеркнул Гриднев. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в ближайшие три месяца в регионы поставят около девяти доз отечественной вакцины «Спутник V»

Напомним, вакцинация от коронавируса по всей стране начнется до 13 декабря.